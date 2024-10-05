Media China Diejek Suporter Timnas China Gara-Gara Minta Timnas Indonesia Kalah WO!

Media China diejek gara-gara meminta Timnas Indonesia dibuat kalah WO 0-3 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

MEDIA China, 163.com, diejek suporter Timnas China gara-gara meminta Timnas Indonesia dinyatakan kalah walkover 0-3 pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka merasa malu!

Sebelumnya, 163.com meminta kepada CFA (PSSI-nya China) untuk melaporkan dugaan kecurangan dalam proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Sebab, keduanya disumpah WNI di Belgia bukan Indonesia.

"Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia," tulis 163.com.

"Apalagi, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan," lanjut media itu.

Jika pelanggaran itu sampai dilaporkan ke AFC, 163.com yakin Timnas Indonesia akah dinyatakan kalah WO 0-3. Otomatis, Timnas China akan meraih poin penuh yang bisa jadi angka pertama di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Namun, desakan media tersebut justru mendapat kecaman dan olok-olok dari suporter Timnas China. Mereka merasa geram dan malu dengan munculnya pendapat semacam itu.