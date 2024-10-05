Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia yang Siap Hajar Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Mees Hilgers!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |19:17 WIB
8 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia yang Siap Hajar Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Mees Hilgers!
Mees Hilgers, 1 dari 8 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia yang siap hajar Bahrain. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

SEBANYAK 8 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia yang siap menghajar Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Untuk meraih hasil positif, Shin Tae-yong akan mengandalkan para pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Setidaknya ada delapan pemain naturalisasi tambahan yang bisa membantu skuad Garuda meraih kemenangan atas Bahrain.

Pemain naturalisasi tambahan yang dimaksud di sini adalah, para pemain yang gabung Timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Setelah nama-nama ini bergabung setelah Piala Asia 2023, Timnas Indonesia hanya kalah satu kali dari tujuh pertandingan terakhir.

Padahal, lawan-lawan mereka masuk kategori kelas berat seperti Australia dan Arab Saudi. Lantas, siapa pemain yang dimaksud?

Berikut 8 pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia siap hajar Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

8. Maarten Paes

Maarten Paes

Maarten Paes baru gabung Timnas Indonesia pada September 2024. Tak tanggung-tanggung di laga debutnya, Maarten Paes langsung menahan penalti pemain Arab Saudi sehingga memaksa skor sama kuat 1-1.

Di laga kedua, kiper 26 tahun ini juga membuat enam saves sekaligus keluar sebagai man of the match di pertandingan Timnas Indonesia vs Australia. Karena itu, kehadiran Maarten Paes dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menghalau semua serangan Bahrain.

Halaman:
1 2 3
      
