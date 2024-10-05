Timnas Indonesia Berangkat ke Bahrain Minggu Dini Hari, Maarten Paes Menyusul

Bus siap mengangkut awak Timnas Indonesia yang akan berangkat ke Bahrain (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Timnas Indonesia dijadwalkan berangkat menuju Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024 dini hari WIB, untuk menghadapi laga matchday tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Persiapan keberangkatan sudah dilakukan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, Sabtu (5/10/2024) sore WIB, koper-koper pemain Timnas Indonesia mulai dipindahkan ke truk pengangkut untuk dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bus Timnas Indonesia pun sudah terparkir di area lobi hotel.

Rencananya Skuad Garuda akan meninggalkan hotel pada Sabtu (5/10/2024) pukul 22.40 WIB. Dalam keberangkatan kloter ini hanya pemain yang berkarier di Liga 1.

Sementara itu, ada beberapa pemain yang berkarier di luar negeri akan bertemu tim saat transit di Qatar sebelum ke Bahrain. Namun, ada pula pemain yang langsung menyusul ke negara tujuan.

Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memastikan timnya akan lengkap pada Senin 7 Oktober 2024. Pemain terakhir yang akan bergabung adalah Maarten Paes.