Sumardji Tak Masalah Timnas Indonesia Dianggap Remeh Bahrain: Kami Buktikan di Sana!

JAKARTA - Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, mengaku tidak masalah publik sepakbola Bahrain menganggap remeh Skuad Garuda. Hal itu malah akan melecut semangat tim untuk mencuri poin.

Pertemuan Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain itu terjadi dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024 malam WIB.

Sebatas informasi, publik sepakbola Bahrain menganggap remeh Timnas Indonesia karena punya rekor pertemuan yang cukup spektakuler. Sebab, The Reds pernah mengalahkan Tim Merah-Putih dengan skor 10-0 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Asia pada 29 Februari 2012.

Sumardji mengatakan bukan menjadi persoalan timnya dipandang sebelah nagara. Namun, ia menyebutkan kekuatan Timnas Indonesia sudah berubah total dengan tim yang saat kalah 0-10 dari Bahrain.

"Ya, Alhamdulillah kalau dia menganggap kami remeh. Ya, malah senang dong kalau sepakbola itu tidak akan terlepas dari anggapan, ya,” kata Sumardji di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

“Kalau tim lawan menganggap remeh ke kami, ya, terima kasih dong kita, enggak ada masalah," imbuh petinggi Bhayangkara FC itu.