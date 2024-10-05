Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024, Live di RCTI!

Timnas Indonesia akan tandang ke markas Vietnam pada 15 Desember 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024 pukul 19.00 WIB dan live di RCTI.

Duel ini merupakan matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di Grup B bersama Filipina, Myanmar dan Laos.

(Terakhir kali bertemu, Timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. (Foto: PSSI)

Sesuai regulasi, masing-masing tim akan melakoni empat pertandingan dengan rincian dua laga kandang dan tandang. Dua tim teratas berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Timnas Indonesia bersaing dengan tim-tim senior selaku penghuni Grup B Piala AFF 2024? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia hanya menurunkan skuad U-22 di Piala AFF 2024.

Skuad U-22 yang dipilih sebagai persiapan tampil di SEA Games 2025 Bangkok, Thailand. Selain itu, Timnas Indonesia senior difokuskan mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sekadar diketahui, dua minggu sebelum kick off Piala AFF 2024 pada 8 Desember 2024, Timnas Indonesia masih mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan kedatangan Arab Saudi (19 November 2024).