TIMNAS FUTSAL INDONESIA

Timnas Futsal Indonesia Siap Terbang Tinggi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |16:14 WIB
Timnas Futsal Indonesia Siap Terbang Tinggi
Dewan Pembina FFI, Hary Tanoesoedibjo, optimistis Timnas Futsal Indonesia siap terbang tinggi (Foto: Instagram/@hary.tanoesoedibjo)
JAKARTA – Hary Tanoesoedibjo optimistis Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) terpilih Michael Victor Sianipar bisa melonjakkan prestasi Timnas Futsal Indonesia. Apalagi, ini merupakan olahraga yang digemari anak-anak muda.

“Jadi, sudah waktunya asosiasi itu diberikan kepada generasi berikutnya. Ketum FFI untuk periode 2024-2028: Michael Victor Sianipar. Mas Michael sebelumnya Sekjen, saya yakin bisa lebih baik lagi,” ujar Hary lewat akun Instagram-nya @hary.tanoesoedibjo.

Michael Victor Sianipar terpilih sebagai Ketua Umum FFI

Michael Sianipar terpilih sebagai ketua umum FFI periode 2024-2028 secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) FFI 2024, Kamis 3 Oktober 2024. Ia menggantikan Hary Tanoesoedibjo yang sempat terpilih sebagai ketua umum tiga kali (2014, 2018, 2022).

Hary memastikan akan tetap mendukung perkembangan futsal di Tanah Air. Ia tidak akan meninggalkan dunia tersebut.

“Saya menyatakan tetap komitmen mendukung futsal dari belakang. Sesuai kapasitas saya secara pribadi maupun secara MNC Group melalui medianya dan sebagainya,” imbuh Hary.

Hary Tanoe berharap, Michael mampu meningkatkan kualitas timnas futsal dan mendulang banyak prestasi. Apalagi, PSSI dan Kemenpora RI siap memberikan dukungan untuk futsal.

Halaman:
1 2
      
