Usai Bertemu di Kongres FFI, PSSI dan FFI Makin Solid Realisasikan Program Kerja Futsal yang Menggebrak

JAKARTA – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Federasi Futsal Indonesia (FFI) makin solid realisasikan program kerja futsal yang menggebrak. Hal ini terjadi usai pertemuan strategis di Kongres FFI.

Ya, kongres FFI yang baru saja digelar menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara PSSI dan FFI. Setelah pertemuan tersebut, kedua organisasi semakin solid dalam menjalankan agenda bersama untuk memajukan futsal di Indonesia.

(Ketum PSSI, Erick Thohir, dan Menpora RI, Dito Ariotedjo hadir di kongres FFI. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

Hasil kongres memperlihatkan komitmen kuat dari kedua belah pihak. Mereka siap segera merealisasikan program-program kerja yang sudah dirancang.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang hadir dalam kongres tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi dengan FFI dalam upaya mempercepat pengembangan futsal di Tanah Air.

“Kongres FFI menjadi wadah bagi kita semua untuk merumuskan langkah-langkah nyata bagi kemajuan futsal Indonesia. PSSI berkomitmen penuh untuk mendukung FFI dalam setiap program yang telah disiapkan,” ujar Erick Thohir.

Sementara itu, Ketua Umum FFI menyampaikan rasa optimisnya terhadap masa depan futsal di Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari PSSI. Ini adalah bukti nyata bahwa sinergi ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret untuk membawa futsal Indonesia ke level yang lebih tinggi,” katanya.

Berbagai program prioritas menjadi fokus utama dalam kongres ini. Di antaranya, ada penguatan pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi daerah, hingga pengembangan infrastruktur futsal yang lebih baik.