Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Bertemu di Kongres FFI, PSSI dan FFI Makin Solid Realisasikan Program Kerja Futsal yang Menggebrak

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |05:32 WIB
Usai Bertemu di Kongres FFI, PSSI dan FFI Makin Solid Realisasikan Program Kerja Futsal yang Menggebrak
Kongres FFI 2024 baru saja rampung digelar. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Federasi Futsal Indonesia (FFI) makin solid realisasikan program kerja futsal yang menggebrak. Hal ini terjadi usai pertemuan strategis di Kongres FFI.

Ya, kongres FFI yang baru saja digelar menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara PSSI dan FFI. Setelah pertemuan tersebut, kedua organisasi semakin solid dalam menjalankan agenda bersama untuk memajukan futsal di Indonesia.

Ketum PSSI, Erick Thohir, dan Menpora RI, Dito Ariotedjo hadir di kongres FFI. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia

(Ketum PSSI, Erick Thohir, dan Menpora RI, Dito Ariotedjo hadir di kongres FFI. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

Hasil kongres memperlihatkan komitmen kuat dari kedua belah pihak. Mereka siap segera merealisasikan program-program kerja yang sudah dirancang.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang hadir dalam kongres tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi dengan FFI dalam upaya mempercepat pengembangan futsal di Tanah Air.

“Kongres FFI menjadi wadah bagi kita semua untuk merumuskan langkah-langkah nyata bagi kemajuan futsal Indonesia. PSSI berkomitmen penuh untuk mendukung FFI dalam setiap program yang telah disiapkan,” ujar Erick Thohir.

Sementara itu, Ketua Umum FFI menyampaikan rasa optimisnya terhadap masa depan futsal di Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari PSSI. Ini adalah bukti nyata bahwa sinergi ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret untuk membawa futsal Indonesia ke level yang lebih tinggi,” katanya.

Berbagai program prioritas menjadi fokus utama dalam kongres ini. Di antaranya, ada penguatan pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi daerah, hingga pengembangan infrastruktur futsal yang lebih baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173067/black_steel_fc_juara_tiga_futsal_super_cup_2025_usai_menaklukkan_bintang_timur_surabaya_5_2-e0jI_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Evan Soumilena Hattrick, Black Steel FC Juara 3 Usai Gilas Bintang Timur Surabaya 5-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172927/fafage_banua_menyikat_bintang_timur_surabaya_5_4_di_futsal_super_cup_2025-iXV6_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Fafage Banua Sikat Bintang Timur Surabaya 5-4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172897/cosmo_jne_fc_sukses_menyisihkan_black_steel_fc_papua_via_adu_penalti-rM09_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE ke Final Usai Kalahkan Black Steel FC via Adu Penalti
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631293/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-unggul-fc-bantai-raybit-fc-111-rzw.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025/2026: Unggul FC Bantai Raybit FC 11-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia_vs_arab_saudi_ragnar_oratmangoen.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement