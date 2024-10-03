Mimpi Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar Antar Timnas Futsal Indonesia Tampil di Piala Dunia

KETUA Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, mengumbar mimpi setelah terpilih sebagai petinggi di induk organisasi futsal Indonesia. Ia berharap dapat membawa Timnas Futsal Indonesia ambil bagian di Piala Dunia Futsal.

Timnas Futsal Indonesia sempat unjuk gigi di level Asia pada 2022. Saat itu, Timnas Futsal Indonesia lolos ke perempatfinal Piala Asia Futsal 2022, yang mana mereka memiliki kapasitas untuk ambil bagian di ajang yang lebih tinggi, yakni Piala Dunia.

(Michael Victor Sianipar siap mengangkat prestasi futsal Indonesia)

"Kita mau naik kelas. Kita tahu peringkat futsal kita saat ini sangat baik di level dunia, tapi kita masih belum menembus Piala Dunia. Jadi kita tetap punya target dan impian mempersiapkan diri timnas kita supaya bisa masuk ke Piala Dunia," kata Michael di Jakarta.

Selain mengumbar mimpi, Michael Sianipar juga bangga dengan amanah yang baru saja ia emban, yakni menjadi Ketua Umum FFI. Ia baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum FFI periode 2024-2028.

Michael Sianipar terpilih dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) FFI 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (3/10/2024). Ia menggantikan Hary Tanoesoedibjo yang terpilih sebagai ketua umum FFI sebanyak tiga kali (2014, 2018, 2022). Sebelumnya, Michael sudah berpengalaman sebagai Plt Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Jenderal FFI.

BACA JUGA: Hary Tanoesoedibjo Percaya Ketum FFI Michael Victor Sianipar Mampu Bawa Futsal Indonesia ke Arah Lebih Baik

"Tentu ini adalah amanah yang sangat besar dari teman-teman, para voters, para pengprov seluruh Indonesia dan juga para klub yang bertanding secara profesional di Liga Futsal Indonesia," kata Michael.