Hary Tanoesoedibjo Percaya Ketum FFI Michael Victor Sianipar Mampu Bawa Futsal Indonesia ke Arah Lebih Baik

KLB FFI 2024: Hary Tanoesoedibjo Yakin Michael Sianipar bisa bawa futsal Indonesia ke arah yang lebih baik. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) baru, Michael Victor Sianipar, mendapatkan pujian dari Hary Tanoesoedibjo. Mantan Ketum FFI itu merasa Michael Sianipar adalah sosok yang tepat memimpin FFI karena dipercaya mampu membawa futsal Indonesia ke arah yang lebih baik.

Michael Sianipar terpilih sebagai ketua umum FFI periodr 2024-2028. Michael dipilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) FFI 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (3/10/2024).

Michael menggantikan Hary Tanoesoedibjo yang sempat terpilih sebagai ketua umum tiga kali (2014, 2018, 2022). Michael sebelumnya juga sempat menjabat Plt Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Jenderal FFI.

Hary meyakini Michael merupakan sosok yang tepat untuk menggantikannya. Pimpinan tertinggi MNC Group itu menilai, Michael adalah sosok yang cekatan, berkomitmen, dan bertanggung jawab.

"Saya yakin sekali mas Michael ini akan mampu membawa futsal lebih baik, karena sudah mengalami 'probation' kalo istilah saya.

Tadinya plt sekjen, terus sekjen, kita lihat apa yang dilakukan beliau, beliau ini mau turun," kata Hary di Jakarta, Kamis (3/10/2024).