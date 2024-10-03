Susunan Kepengurusan FFI 2024-2028: Michael Victor Sianipar Ketua Umum, Atta Halilintar Jadi Waketum

JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) akhirnya mengumumkan susunan kepengurusan untuk periode 2024-2028. Michael Victor Sianipar seperti yang sudah diketahui menjadi Ketua Umum (Ketum) baru dan nantinya ia akan ditemani oleh Atta Halilintar yang bertugas sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum).

Gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) FFI 2024 menghasilkan ketua umum serta jajaran baru. Acara bertajuk 'Extraordinary Congress' itu berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat pada 2 - 4 Oktober 2024.

Pada hari kedua, atau tepatnya Kamis (3/10/2024), Michael Sianipar ditetapkan sebagai ketua umum FFI yang baru. Dia menggantikan ketua umum sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo.

Michael terpilih dengan status calon tunggal yang telah diverifikasi panitia seleksi. Pria berkacamata itu pun langsung bergerak cepat membentuk jajaran kepengurusan baru.

Michael mengatakan, jajaran kepengurusan baru ini nantinya hadir dengan semangat untuk futsal Indonesia yang lebih baik. Dia berharap, dengan semangat ini, futsal Indonesia akan diperhitungkan di kancah dunia.

"Kami hadir dengan semangat baru dan sinergi baru, untuk menciptakan prestasi-prestasi yang lebih baik," kata Michael di Jakarta, Kamis (3/10/2024).