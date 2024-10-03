Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terpilih Jadi Ketum FFI Periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar Siap Bawa Semangat Perubahan dan Sinergi Baru untuk Futsal Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |19:29 WIB
Michael Victor Sianipar resmi jadi Ketum FFI periode 2024-2028. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
Michael Victor Sianipar resmi jadi Ketum FFI periode 2024-2028. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

JAKARTA Michael Victor Sianipar resmi menjadi Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) FFI 2024.

Usai dipastikan bakal memimpin FFI, Michael pun siap membawa semangat perubahan dan sinergi baru untuk mengangkat prestasi futsal Indonesia ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Ia yakin dapat melakukan itu semua karena kini FFI jadir dengan pengurus baru, visi, dan misi yang jauh lebih kuat serta berorientasi pada kemajuan olahraga futsal di Tanah Air.

Seusai terpilih, Michael bergerak cepat dengan membentuk tim solid untuk masa kepemimpinan ini. Ia melibatkan berbagai elemen yang memiliki visi sama, berikut adalah susunan pengurus inti FFI untuk periode 2024-2028:

• Ketua Umum: Michael V. Sianipar

• Wakil Ketua Umum: Atta Halilintar

• Sekretaris Jenderal: Perbager

• Bendahara Umum: Rorian Pratyaksa

Michael Victor Sianipar resmi jadi Ketum FFI periode 2024-2028 (Aziz Indra/MPI)

Guna mendukung operasional organisasi dan memajukan futsal Indonesia, FFI juga didukung oleh para anggota Komite Eksekutif (Exco) yang terdiri dari:

• Kawendra Lukistian

• Herman

• Andri Paranoan

• Noersing

• Celni Pita Sari

Menandai langkah penting ini, Michael dan jajaran pengurus juga meminta Hary Tanoesoedibjo untuk mengisi posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pembina FFI. Kehadiran Hary Tanoesoejibjo diharapkan dapat memperkuat dukungan bagi FFI dalam mencapai target-target besar, terutama dalam mengembangkan ekosistem futsal di Indonesia secara menyeluruh dan komprehensif.

