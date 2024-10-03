Hary Tanoesoedibjo Lepas Jabatan Ketum FFI, Menpora Dito Ariotedjo: Dia Berperan Besar dalam Bangun Fondasi Futsal Indonesia

JAKARTA - Hary Tanoesoedibjo resmi melepas status sebagai Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI). Menanggapi hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo pun berterima kasih kepada mantan Ketum FFI tersebut, sebab berkat Hary kini fondasi futsal Indonesia sudah berdiri dengan sangat baik.

Menpora Dito hadir bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di acara Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2024. Acara bertajuk 'Extraordinary Congress' itu berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat pada 2 - 4 Oktober 2024.

Dito dan Erick datang pada hari kedua, atau tepatnya pada Kamis (3/10/2024). Menpora Dito datang untuk memberi sambutan sekaligus membuka acara kongres tersebut.

Dalam sambutannya, Dito menyampaikan terima kasih kepada Hary Tanoesoedibjo yang telah menjabat ketua umum FFI tiga periode (2014, 2018, 2022). Menurutnya, pimpinan tertinggi MNC Group itu sangat berjasa untuk kemajuan futsal Tanah Air.

"Peran Pak Hary sangat besar untuk membangun fondasi futsal di Indonesia," kata Dito dalam sambutannya, Kamis (3/10/2024).

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras menjaga stabilitas organisasi ini," tambahnya.