HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadir di KLB FFI 2024, Menpora Dito Ariotedjo Optimis Futsal Indonesia Bisa Naik Level

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |18:56 WIB
Hadir di KLB FFI 2024, Menpora Dito Ariotedjo Optimis Futsal Indonesia Bisa Naik Level
Menpora Dito Ariotedjo hadiri KLB FFI 2024. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, tampak hadir di acara Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2024. Dalam acara itu, Dito pun melihat dan optimis futsal Indonesia bisa naik level hingga sejajar dengan negara-negara top di dunia futsal.

Gelaran KLB FFI 2024 berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat pada 2 - 4 Oktober 2024. Dito hadir langsung bersama dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada hari kedua kongres atau tepatnya Kamis (3/10/2024).

Dalam sambutannya, Dito menilai semangat juang memajukan futsal Indonesia sangat tinggi. Dia meyakini, jika semangat ini dijaga, bukan tidak mungkin futsal Indonesia akan semakin dikenal oleh dunia.

"Saya yakin, dengan semangat juang yang kita miliki, Indonesia bisa mengukir sejarah dan menempatkan namanya sejajar dengan negara-negara besar futsal dunia," kata Dito dalam sambutannya, Kamis (3/10/2024).

Michael Victor Sianipar resmi jadi Ketum FFI periode 2024-2028 (Aziz Indra/MPI)

Saat ini, Timnas Futsal putra Indonesia berada di peringkat 28 dunia. Sedangkan untuk putri, berada di peringkat 14 dunia. Dito menyatakan, ini tidak terlepas dari peran FFI yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo sejak dibentuk pada 2014.

