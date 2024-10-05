Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Dimas Drajad soal Malik Risaldi yang Ikut Dipanggil Shin Tae-yong Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |11:38 WIB
Respons Dimas Drajad soal Malik Risaldi yang Ikut Dipanggil Shin Tae-yong Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Dimas Drajad kala membela di Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

RESPONS Dimas Drajad soal Malik Risaldi yang ikut dipanggil Shin Tae-yong bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Striker Persib Bandung itu semringah ada nama Malik Risaldi di daftar pemain Timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan China pada bulan ini.

Dimas Drajad mengaku turut bahagia atas pemanggilan Malik Risaldi. Pasalnya, penyerang Persebaya Surabaya itu merupakan teman Dimas sejak kecil.

Malik Risaldi

“Ya pastinya seneng lah, apalagi Malik Risaldi, sama-sama dari Gresik, teman saya dari kecil juga, saya senang bisa gabung lagi ke timnas, semoga Malik bisa memberi yang terbaik untuk timnas senior,” ujar Dimas Drajad, Sabtu, (5/10/2024).

Dimas Drajad pun berjanji akan berupaya memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia apabila mendapat kepercayaan untuk bermain di laga nanti. Timnas Indonesia sendiri akan melawan Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, skuad Garuda bakal menghadapi China di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176162/beckham_putra-WwMi_large.jpg
Daftar 6 Pemain Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Timnas Indonesia vs Irak: Ada Beckham Putra hingga Yacob Sayuri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176155/calvin_verdonk_dan_rizky_ridho-HUP9_large.jpg
Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Calvin Verdonk dan Rizky Ridho Starter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176154/timnas_indonesia-Bipo_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176145/timnas_indonesia-8tb6_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak Malam Ini: Wajib Menang Garuda, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631185/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-bintang-timur-surabaya-gulung-black-steel-81-rwm.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025-2026: Bintang Timur Surabaya Gulung Black Steel 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/07/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_2.jpg
Patrick Kluivert Kritik Keras Federasi Arab Saudi, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement