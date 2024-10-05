Respons Dimas Drajad soal Malik Risaldi yang Ikut Dipanggil Shin Tae-yong Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

RESPONS Dimas Drajad soal Malik Risaldi yang ikut dipanggil Shin Tae-yong bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Striker Persib Bandung itu semringah ada nama Malik Risaldi di daftar pemain Timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan China pada bulan ini.

Dimas Drajad mengaku turut bahagia atas pemanggilan Malik Risaldi. Pasalnya, penyerang Persebaya Surabaya itu merupakan teman Dimas sejak kecil.

“Ya pastinya seneng lah, apalagi Malik Risaldi, sama-sama dari Gresik, teman saya dari kecil juga, saya senang bisa gabung lagi ke timnas, semoga Malik bisa memberi yang terbaik untuk timnas senior,” ujar Dimas Drajad, Sabtu, (5/10/2024).

Dimas Drajad pun berjanji akan berupaya memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia apabila mendapat kepercayaan untuk bermain di laga nanti. Timnas Indonesia sendiri akan melawan Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

BACA JUGA: Timnas Australia Minta Bantuan Pemain Keturunan Indonesia demi Bangkit di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, skuad Garuda bakal menghadapi China di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024.