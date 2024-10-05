Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala AFF 2024: Siap Lawan Vietnam, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |09:52 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala AFF 2024: Siap Lawan Vietnam, Live di RCTI!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Skuad Garuda salah satunya akan menghadapi Timnas Vietnam di fase grup yang. Laga Timnas Indonesia vs Vietnam sendiri akan digelar pada 15 Desember 2024, live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia akan turut ambil bagian di ajang Piala AFF 2024. Ajang itu akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Timnas Indonesia

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia tergabung di Grup B. Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos akan jadi lawan skuad Garuda di fase grup.

Perjalanan Timnas Indonesia di Grup B akan dimulai dengan menghadapi Myanmar pada 9 Desember 2024. Selang tiga hari kemudian, skuad Garuda akan melawan Laos pada 12 Desember 2024.

Lalu, di matchday ketiga Grup B, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada 15 Desember 2024. Di laga terakhir Grup B, pasukan Shin Tae-yong bakal berhadapan dengan Filipina. Pertandingan itu akan digelar pada 21 Desember 2024.

Tentunya, duel Timnas Indonesia vs Vietnam akan sangat dinantikan. Pasalnya, skuad Garuda sukses memenangi laga dalam sejumlah pertemuan terakhir melawan Vietnam.

Halaman:
1 2
      
