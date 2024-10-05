Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Timnas Indonesia yang Dulu Ketakutan Lawan Vietnam hingga Main Sepakbola Gajah, Kini Berani Tantang Jepang!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |09:42 WIB
Kisah Timnas Indonesia yang Dulu Ketakutan Lawan Vietnam hingga Main Sepakbola Gajah, Kini Berani Tantang Jepang!
Timnas Indonesia kini muncul sebagai salah satu kekuatan Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

KISAH Timnas Indonesia yang dulu Ketakutan melawan Vietnam hingga main sepakbola gajah kini telah berubah. Jangankan Timnas Vietnam, Australia dan Arab Saudi saja yang notabene tim langganan Piala Dunia kesulitan menghadapi Timnas Indonesia.

Balik ke tahun 1998. Timnas Indonesia dan Thailand bertemu di matchday pamungkas Grup A Piala AFF 1998. Di dua laga awal Grup A Piala AFF 1998, Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama meraih kemenangan.

Namun, Timnas Indonesia berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol. Kondisi ini membuat Timnas Indonesia dan Thailand sudah dinyatakan lolos ke semifinal Piala AFF 1998.

Di semifinal, juara Grup A akan menantang runner-up Grup B, sedangkan runner-up Grup A akan bersua juara Grup B. Di Grup B, Timnas Vietnam yang digadang-gadang menjadi juara grup justru finis sebagai runner-up grup.

Koleksi poin Vietnam sama persis dengan Singapura di posisi puncak (7 poin). Singapura berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol dari Vietnam, yakni +5 berbanding +4 milik Vietnam.

Fakta ini membuat Timnas Indonesia dan Thailand ketar-ketir. Mereka Kompak tak mau finis sebagai juara Grup A agar tak bertemu tuan rumah Vietnam di semifinal Piala AFF 1998.

Alhasil, laga Timnas Indonesia dan Thailand berjalan aneh. Kedua tim seakan membiarkan lawan mencetak gol begitu saja. Tentu yang paling unik ketika bek Timnas Indonesia, Mursyid Effendi, secara sengaja membobol gawang skuad Garuda di menit 90.

Momen Mursyid Effendi sengaja membobol gawangnya sendiri. (Foto: Istimewa)

(Momen Mursyid Effendi sengaja membobol gawangnya sendiri. (Foto: Istimewa)

Gol itu memastikan Thailand menang 3-2 atas Timnas Indonesia. Thailand pun finis sebagai juara Grup A dan memastikan bertemu runner-up Grup B, Vietnam, di semifinal. Di sisi lain, Timnas Indonesia yang finis runner-up Grup A bersua juara Grup B, Singapura.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176170/timnas_indonesia-0OjM_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Irak: Skuad Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631345/bintang-timur-surabaya-bungkam-blacksteel-fc-papua-81-di-pekan-ke2-pfl-20252026-hhx.webp
Bintang Timur Surabaya Bungkam Blacksteel FC Papua 8-1 di pekan ke-2 PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/timnas_indonesia_1.jpg
Klasemen Grup B usai Timnas Indonesia Dibungkam Irak: Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement