Jadwal Siaran Langsung Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di GTV!

JADWAL siaran langsung Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB itu bisa disaksikan secara live di GTV.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil para pemain terbaiknya untuk melakoni dua laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung bulan ini. Di antaranya, ada sejumlah pemain abroad, seperti Maarten Paes, Asnawi Mangkualam, Shayne Pattynama, Thom Haye, Jay Idzes, dan masih banyak lagi lainnya.

Kehadiran sederet pemain terbaik Indonesia ini tentu saja diharapkan bisa membawa skuad Garuda meraih hasil maksimal. Dengan begitu, posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara Grup C bisa terdongkrak.

Diketahui, Timnas Indonesia kini masih menempati posisi keempat di klasemen Grup C. Mereka mengemas 2 poin saat ini, hasil dari menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan juga Australia 0-0.

Sementara lawannya, Bahrain, mereka ada di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup C. Bahrain total mengemas 3 poin. Perolehan itu didapat dari mengalahkan Australia.

Para pemain Timnas Indonesia pun kini sudah tak sabar melakoni laga kontra Bahrain. Jordi Amat bahkan begitu menggebu-gebu karena senang bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, dia absen melawan Australia dan juga Arab Saudi karena cedera.