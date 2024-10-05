Timnas Indonesia U-17 Sudah Berada di Qatar Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Nova Arianto Ungkap Persiapan

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, membeberkan persiapan timnya jelang mentas di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Kini sudah berada di Qatar, skuad Garuda Asia akan bersiap menjalani dua laga uji coba melawan Qatar U-17.

Seperti diketahui, skuad Garuda Asia akan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang akan digelar di Kuwait pada 19-27 Oktober 2024. Menatap ajang itu, Timnas Indonesia U-17 terus mematangkan persiapannya.

Rangkaian pemusatan latihan (TC) jangka panjang pun telah dilakukan. Timnas Indonesia U-17 sempat ambil bagian dalam ajang Pinatar Supercup U-16 2024 di Spanyol pada September lalu. Saat ini, TC lanjutan pun dilakukan di Qatar.

Nova menyampaikan saat ini Timnas Indonesia U-17 saat ini berkekuatan 26 pemain. Juru taktik berusia 44 tahun itu akan mematangkan persiapan anak asuhnya dalam menatap dua laga uji coba melawan Qatar U-17 yang dijadwalkan pada Minggu 6 Oktober dan Rabu 9 Oktober 2024.

“Kami baru saja tiba di Qatar. Saat ini kami berjumlah 26 pemain, Mathew Baker ada,” tutur Nova kepada MNC Portal Indonesia pada Kamis 3 Oktober 2024.