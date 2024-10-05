Imbangi Pasukan Jose Mourinho, Penampilan Mees Hilgers Dkk Disanjung Pelatih FC Twente

ENSCHEDE – Pelatih FC Twente, Joseph Oosting, puas dengan permainan Mees Hilgers dan kawan-kawan. Pasalnya, mereka sukses usai mengimbangi Fenerbahce yang ditangani Jose Mourinho dalam laga Liga Europa 2024-2025.

FC Twente ditahan imbang Fenerbahce 1-1 di matchday kedua Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan tersebut digelar di De Gorlsch Veste, Enschede, Belanda pada Jumat 4 Oktober 2024 dini hari WIB.

The Tukkers yang menguasai jalannya pertandingan berhasil mencetak gol lebih dulu lewat sundullan Michel Vlap (28’). Namun, tim tuan rumah kecolongan lewat gol yang dicetak oleh Dusan Tadic (71’).

Usai pertandingan, Oosting mengaku sangat puas dengan permainan Mees Hilgers dan kolega. Akan tetapi, pelatih berusia 52 tahun itu kecewa karena FC Twente lagi-lagi harus mendapatkan hasil imbang.