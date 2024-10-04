Mees Hilgers Sebut FC Twente Seharusnya Menang Lawan Fenerbahce

ENSCHEDE - Mees Hilgers menilai FC Twente seharusnya bisa menang atas Fenerbahce di matchday dua Liga Europa 2024-2025. Pertemuan kedua tim itu berkesudahan dengan skor 1-1 di Stadion De Gorlsch Veste, Enschede, Belanda, Jumat (4/10/2024) dini hari WIB.

The Tukkers yang menguasai jalannya pertandingan berhasil mencetak gol lebih dulu lewat sundulan Michel Vlap (28’). Akan tetapi, tim tuan rumah kecolongan lewat gol yang dicetak oleh Dusan Tadic (71’).

Mees mengatakan FC Twente bermain cukup apik sepanjang 90 menit saat menjamu Fenerbahce. Namun, sayangnya timnya gagal meraih penuh dalam laga tersebut.

"Saya juga merasa Anda dapat melihat dalam permainan kami. Kami bermain sepak bola dengan sangat baik," kata Mees dilansir dari channel Youtube FC Twente, Jumat (4/10/2024).

"Kami santai saat menguasai bola, merasa nyaman. Dan saya rasa kami seharusnya menang hari ini,” tambah pemain Timnas Indonesia itu.