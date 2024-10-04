Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Sebut FC Twente Seharusnya Menang Lawan Fenerbahce

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |15:36 WIB
Mees Hilgers Sebut FC Twente Seharusnya Menang Lawan Fenerbahce
Mees Hilgers merasa FC Twente seharusnya menang atas Fenerbahce (Foto: Youtube/FC Twente)
A
A
A

ENSCHEDE - Mees Hilgers menilai FC Twente seharusnya bisa menang atas Fenerbahce di matchday dua Liga Europa 2024-2025. Pertemuan kedua tim itu berkesudahan dengan skor 1-1 di Stadion De Gorlsch Veste, Enschede, Belanda, Jumat (4/10/2024) dini hari WIB.

The Tukkers yang menguasai jalannya pertandingan berhasil mencetak gol lebih dulu lewat sundulan Michel Vlap (28’). Akan tetapi, tim tuan rumah kecolongan lewat gol yang dicetak oleh Dusan Tadic (71’).

Mees Hilgers

Mees mengatakan FC Twente bermain cukup apik sepanjang 90 menit saat menjamu Fenerbahce. Namun, sayangnya timnya gagal meraih penuh dalam laga tersebut.

"Saya juga merasa Anda dapat melihat dalam permainan kami. Kami bermain sepak bola dengan sangat baik," kata Mees dilansir dari channel Youtube FC Twente, Jumat (4/10/2024).

"Kami santai saat menguasai bola, merasa nyaman. Dan saya rasa kami seharusnya menang hari ini,” tambah pemain Timnas Indonesia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631075/timnas-indonesia-u22-ditekuk-india-saat-uji-coba-indra-sjafri-anakanak-kaget-di-babak-pertama-wsu.webp
Timnas Indonesia U-23 Ditekuk India saat Uji Coba, Indra Sjafri: Anak-anak Kaget di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/pro_futsal_league.jpg
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan ke-2: Blacksteel FC Vs Bintang Timur Surabaya, Live MNCTV!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement