Timnas Indonesia vs Bahrain: Pasukan Dragan Talajic Fokus Matangkan Taktik Jelang Hadapi Mees Hilgers Cs!

PERSIAPAN terus dilakukan secara matang oleh Timnas Bahrain jelang hadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Latihan ringan serta berat hingga memantangkan taktik juga dilakukan secara rutin oleh pasukan Dragan Talajic menjelang laga krusial itu.

Ya, Timnas Bahrain akan menjamu Indonesia di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis 10 Oktober 2024.

The Reds -julukan Timnas Bahrain- tidak mau membuang waktu untuk menghadapi Timnas Indonesia. Tim besutan Dragan Talajic melakukan latihan rutin hampir setiap hari untuk mematangkan persiapan.

Melansir akun Instagram resmi Timnas Bahrain (@bahrainnt), persiapan The Reds kini sudah masuk ke tahapan pembahasan taktik. Menurut keterangan akun tersebut, latihan ringan yang dikombinasikan dengan berat juga tetap dilakukan.

“Tim nasional melakukan latihan pagi dengan gym,” tulis keterangan dalam unggahan akun itu, dikutip pada Jumat (4/10/2024).

“Kemudian, sesi latihan malam dipimpin langsung oleh pelatih Dragan Talajic, termasuk sesi latihan untuk memahami taktik,” sambung keterangan itu.