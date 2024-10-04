Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malaysia dan China Kompak Sebut Timnas Indonesia Berkolusi dengan FIFA soal Proses Naturalisasi Pemain Keturunan

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |11:19 WIB
Malaysia dan China Kompak Sebut Timnas Indonesia Berkolusi dengan FIFA soal Proses Naturalisasi Pemain Keturunan
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah resmi menjadi WNI. (Foto: PSSI)
MASYARAKAT Malaysia dan China kompak menuduh Timnas Indonesia berkolusi dengan FIFA dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka iri proses naturalisasi pemain-pemain keturunan begitu mudah dan cepat.

Ambil contoh Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Pertama kali diperkenalkan di hadapan publik sepakbola Indonesia pada Jumat, 11 September 2024, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 29 September 2024.

Mees Hilgers (kiri) dan Eliano Reijnders resmi jadi WNI. (Foto: Instagram/@erickthohir)

(Mees Hilgers (kiri) dan Eliano Reijnders resmi jadi WNI. (Foto: Instagram/@erickthohir)

Di saat bersamaan, Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) baru saja gagal menaturalisasi pemain keturunan yang memperkuat Go Ahead Eagles, Mats Deijl. Pesepakbola 27 tahun itu gagal dinaturalisasi karena darah Malaysia yang dimiliki berasal dari sang buyut.

Ulasan media Vietnam soal tuduhan masyarakat Malaysia kepada PSSI. (Foto: Soha.vn)

(Ulasan media Vietnam soal tuduhan masyarakat Malaysia kepada PSSI. (Foto: Soha.vn)

“Menurut kami Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) memanipulasi data pemain naturalisasi. Tentu saja mereka akan menyangkalnya. Dulu sepakbola Indonesia sering dipandang negatif di Asia, sekarang malah kantor FIFA berlokasi di Jakarta,” kata salah satu masyarakat Malaysia di sebuah forum suporter di Malaysia, Okezone mengutip dari media Vietnam, Soha.vn.

“Timnas Indonesia dengan mudah menambah pemain naturalisasi. Namun, puluhan pemain naturalisasi mereka memiliki wajah mirip orang Eropa,” lanjut tuduhan forum tersebut.

Media China 163.com juga mengeluarkan pendapat yang sama. Mereka mengatakan proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak digelar sesuai prosedur karena selesai begitu cepat.

