China Ancam Laporkan Timnas Indonesia ke AFC Gara-Gara Ini, Media China: Timnas China Menang WO 3-0!

Timnas Indonesia disebut kalah WO 3-0 dari Timnas China karena proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang dianggap ilegal. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

FEDERASI Sepakbola China (CFA) disebut akan melaporkan Timnas Indonesia ke Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) jika memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders saat skuad Garuda tandang ke markas Timnas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Informasi itu dikeluarkan media asal China, 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai regulasi.

(CFA disebut ancam laporkan Timnas Indonesia ke AFC gara-gara Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. (Foto: 163.com)

“Berdasarkan pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda,” tulis 163.com.

“Jelas ini merupakan operasi illegal. Andai Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tampil menghadapi Timnas China, Federasi Sepakbola China (CFA) akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak sesuai prosedur,” tegas 163.com.

“Menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk Timnas China. Timnas China pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026,” harap 163.com.

Lantas, apa benar proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai prosedur? Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia.

Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah disetujui Komisi III dan X DPR RI. Bahkan presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) persetujuan keduanya mendapatkan Warga Negara Indonesia (WNI).