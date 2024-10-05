Timnas Indonesia U-20 Tembus Piala Asia U-20 2025, Dony Tri Pamungkas Belum Puas

DEPOK – Pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, belum puas dengan pencapaiannya membawa Timnas Indonesia U-20 tembus Piala Asia U-20 2025. Tetapi, dia tetap bersyukur bisa menjadi bagian dalam mengantarkan Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-20 melaju ke Piala Asia U-20 2025 setelah menahan imbang Yaman U-20 dengan skor 1-1 di laga terakhir Grup F. Hasil itu membuat Garuda Nusantara mengunci juara Grup F dengan koleksi tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu imbang.

Jelas, ini menjadi pencapaian yang sangat manis bagi tim arahan Indra Sjafri itu. Dony yang merupakan kapten Timnas Indonesia U-20 menyebut kalau semua ini berkat kerja keras seluruh tim.

“Alhamdulillah, saya bersyukur dan senang bisa lolos ke Piala Asia U-20 2025. Hal itu adalah berkat kerja keras semua elemen dan ke depannya kami akan terus bekerja keras,” tutur Donny, dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Jumat (5/10/2024).

Meski bangga bisa mengantarkan Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2025, Dony masih belum puas. Pemain Persija Jakarta itu menilai kalau perjalanan Garuda Nusantara masih panjang dan banyak yang perlu dibenahi.

“Saya bangga dengan perjuangan kami di Timnas. Tentu pencapaian ini belum membuat kami puas. Masih banyak hal yang perlu kami kembangkan untuk Piala Asia U-20 nanti. Mohon doanya,” ungkap dia.