Tambah Kevin Diks, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

PREDIKSI line up Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Kevin Diks akan diulas Okezone. Pesepakbola 27 tahun itu terang-terangan mengaku sudah dikontak PSSI untuk menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam wawancara dengan media asal Denmark, Bold, Kevin Diks mengaku segera mengambil keputusan terkait tawaran yang dilepaskan PSSI. Bukan tak mungkin, mengingat wawancara dilakukan pada 21 September 2024, keputusan sudah dikeluarkan Kevin Diks saat ini.

(PSSI sudah menghubungi agen Kevin Diks. (Foto: Bold)

“PSSI pasti sedang berusaha dan saya harus segera mengambil keputusan. Saya adalah tipe orang yang menunggu dan melihat apa saja opsi yang ada sebelum risiko itu diambil,” kata Kevin Diks, Okezone mengutip dari Bold.

Sebelumnya, Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga membenarkan ada komunikasi dengan Kevin Diks. Konfirmasi ini disampaikan Arya Sinulingga saat podcast bareng Yussa Nugraha pada awal September 2024.

Apakah ini Pertanda Kevin Diks akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024 untuk menjalani proses naturalisasi? Peluang itu sangat besar.

Jika benar Kevin Diks dinaturalisasi, betapa kuatnya Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Diks dapat diandalkan sebagai wing back kanan.