MNC Portal Indonesia Ikut Media Cup 2024, Ini Daftar Pesertanya

MNC Portal Indonesia akan kembali ambil bagian di Media Cup (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – MNC Portal Indonesia (MPI) ambil bagian dalam turnamen mini soccer yang digelar PSSI Pers dengan label "Media Cup 2024". Turnamen bergengsi itu akan berlangsung di ASIOP Stadium, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 28-30 Oktober 2024.

Langkah MNC Portal Indonesia untuk tampil dalam Media Cup 2024 tidak melalui putaran babak play-off. Sebab, tim yang bermarkas di Kebon Sirih itu sudah berada dalam putaran final bersama 14 tim lainnya dari slot 16 kontestan.

Satu slot tim untuk putaran final Media Cup 2024 diperebutkan empat kontestan lewat babak play-off. Keempat tim itu adalah RRI, IDN, CNNIndonesia.com, dan Antara. Sebenarnya Kumparan juga masuk dalam babak play-off, tetapi mengundurkan diri.

Perlu diketahui, format play-off baru pertama kali diterapkan dalam Media Cup. Babak play-off itu diadakan untuk mengakomodasi tingginya animo media non kontestan Media Cup.

Babak play-off itu menerapkan format single round-robin yang berlangsung di Pitch 98, Kemang, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2024. Dalam babak play-off tersebut, Antara berhak mendapatkan tiket ke putaran final Media Cup 2024 karena menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan.

Sementara itu, IDN yang berada di peringkat kedua dengan enam poin, RRI di posisi ketiga dengan tiga angka, dan CNNIndonesia.com sebagai juru kunci dengan nihil poin. Ketiga tim itu harus mengubur dalam-dalam ambisinya untuk melenggang ke putaran final Media Cup 2024.

"Selamat untuk Antara yang telah berhasil lolos ke putaran final Media Cup 2024. Untuk tiga tim lainnya terima kasih atas partisipasinya di babak play-off," ujar Ketua Penyelenggara Media Cup 2024, Abdul Azis Arriadh.