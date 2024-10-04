Permudah Fans Timnas Indonesia, PSSI Luncurkan Layanan Baru demi Kenyamanan Nonton Pertandingan

JAKARTA – PSSI meluncurkan layanan baru yang akan memudahkan fans Timnas Indonesia membeli tiket dan menyaksikan pertandingan di stadion. Layanan bernama Garuda ID itu diyakini akan menambah transparansi dalam penjualan tiket.

Nantinya, Garuda Fans bisa mendaftar secara gratis sekaligus menjadi salah satu syarat wajib untuk dapat membeli tiket pertandingan resmi Timnas Indonesia. Garuda ID adalah identitas unik berupa kode yang hanya dapat dimiliki oleh satu orang suporter dan proses pendaftarannya sangat praktis dan tak dipungut biaya.

Garuda Fans hanya perlu melengkapi data identitas melalui proses registrasi online. Tidak hanya secara online, tetapi juga akan ada 10 titik yang tersebar di Jabodetabek untuk registrasi offline.

Satu Garuda ID hanya berlaku untuk satu orang suporter. Hal itu memastikan sistem ini dapat menjaga transparansi dan keamanan dalam pembelian tiket.

Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga mengatakan, dalam waktu dekat akan ada yang namanya Garuda ID. Dalam membangun sistem, PSSI bekerja sama dengan pihak luar yang lebih profesional.

"Nantinya, setiap yang akan membeli tiket harus punya Garuda ID,” kata Arya, dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat (4/10/2024).