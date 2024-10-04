Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Heran dengan Tuduhan Fans Malaysia dan China soal Timnas Indonesia Disebut Dibantu FIFA soal Pemain Naturalisasi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |15:02 WIB
Media Vietnam Heran dengan Tuduhan Fans Malaysia dan China soal Timnas Indonesia Disebut Dibantu FIFA soal Pemain Naturalisasi
Timnas Indonesia dituduh bekerja sama dengan FIFA untuk memuluskan proses naturalisasi oleh fans Malaysia dan China. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Soha, merasa heran dengan tuduhan yang disebutkan fans Tim Nasional (Timnas) Malaysia dan China soal tuduhan adanya bantuan yang diterima pihak Timnas Indonesia dari FIFA untuk masalah pemain naturalisasi. Sebab menurut media Vietnam tersebut, tuduhan tersebut tak berdasar dan jelas fitnah.

Ya, fans Malaysia dan China kompak menilai FIFA telah membantu Timnas Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalirasi. Sebab fans Malaysia dan China merasa Timnas Indonesia terlalu banyak menaturalisasi pemain keturunan asal Belanda dalam beberapa tahun terakhir.

Fitnah-fitnah tersebut pun diketahui Soha tersebar di forum suporter Malaysia. Tak hanya para pendukung Harimau Malaya saja, fans China juga ikut merasa ragu dengan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda.

Tak hanya membahas masalah proses naturalisasi, forum sepakbola itu juga merasa banyak pemain asal Eropa yang dinaturalisasi Timnas Indonesia tak memiliki wajah ‘Indonesia’ sama sekali.

Timnas Indonesia panggil 27 pemain untuk lawan Bahrain dan China

Karena alasan itulah tuduhan FIFA membantu PSSI pun terdengar kencang di forum fans Malaysia dan China tersebut. Mereka bahkan sampai membahas adanya kantor FIFA di Jakarta, yang mana tak semua negara di Asia memiliki kesempatan tersebut.

Menanggapi semua fitnah itu, Soha justru merasa heran. Sebab tidak ada dasar jelas terkait pendapat para fans Malaysia dan China tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175922/simak_cara_nonton_dan_link_live_streaming_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-WEfb_large.jpg
Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175913/timnas_indonesia_akan_menjalani_laga_hidup_mati_melawan_timnas_irak-47HO_large.jpg
Timnas Indonesia Jalani Hidup Mati Lawan Irak, Patrick Kluivert: Kami Akan Habis-habisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175901/timnas_indonesia_dipastikan_memakai_jersey_warna_merah_saat_menghadapi_timnas_irak-n9Qm_large.jpg
Timnas Indonesia Pakai Jersey Merah Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175884/simak_prediksi_skor_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-GVpe_large.jpeg
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Wajib Poin Penuh!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630767/daftar-6-atlet-israel-yang-ditolak-masuk-ke-indonesia-pgy.webp
Daftar 6 Atlet Israel yang Ditolak Masuk ke Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/timnas_aljazair_1.jpg
Daftar 20 Negara Kantongi Tiket Piala Dunia 2026: Aljazair Jadi Pendatang Terbaru!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement