Media Vietnam Heran dengan Tuduhan Fans Malaysia dan China soal Timnas Indonesia Disebut Dibantu FIFA soal Pemain Naturalisasi

Timnas Indonesia dituduh bekerja sama dengan FIFA untuk memuluskan proses naturalisasi oleh fans Malaysia dan China. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

MEDIA asal Vietnam, Soha, merasa heran dengan tuduhan yang disebutkan fans Tim Nasional (Timnas) Malaysia dan China soal tuduhan adanya bantuan yang diterima pihak Timnas Indonesia dari FIFA untuk masalah pemain naturalisasi. Sebab menurut media Vietnam tersebut, tuduhan tersebut tak berdasar dan jelas fitnah.

Ya, fans Malaysia dan China kompak menilai FIFA telah membantu Timnas Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalirasi. Sebab fans Malaysia dan China merasa Timnas Indonesia terlalu banyak menaturalisasi pemain keturunan asal Belanda dalam beberapa tahun terakhir.

Fitnah-fitnah tersebut pun diketahui Soha tersebar di forum suporter Malaysia. Tak hanya para pendukung Harimau Malaya saja, fans China juga ikut merasa ragu dengan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda.

Tak hanya membahas masalah proses naturalisasi, forum sepakbola itu juga merasa banyak pemain asal Eropa yang dinaturalisasi Timnas Indonesia tak memiliki wajah ‘Indonesia’ sama sekali.

Karena alasan itulah tuduhan FIFA membantu PSSI pun terdengar kencang di forum fans Malaysia dan China tersebut. Mereka bahkan sampai membahas adanya kantor FIFA di Jakarta, yang mana tak semua negara di Asia memiliki kesempatan tersebut.

Menanggapi semua fitnah itu, Soha justru merasa heran. Sebab tidak ada dasar jelas terkait pendapat para fans Malaysia dan China tersebut.