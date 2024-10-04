Kisah Ibunda Justin Hubner yang Kerap Dapat Teror Lamaran dari Suporter Wanita Indonesia

KISAH ibunda Justin Hubner yang kerap dapat teror lamaran dari suporter wanita Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Seperti diketahui, kehadiran para pemain naturalisasi di Timnas Indonesia memang menjadi gairah tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Bagi suporter setia Skuad Garuda, kehadiran pemain naturalisasi ini menjadikan kualitas Timnas Indonesia menjadi meningkat. Mereka pun senang karena timnas negaranya kini telah bisa bersaing di level yang lebih tinggi.

Di sisi lain, kehadiran pemain naturalisasi juga banyak membuat segelintir masyarakat yang kurang memahami bola mendadak menjadi gila bola. Selain karena permainannya di atas lapangan, mereka menjadi kepincut juga karena paras bule mereka yang rupawan.

Begitulah yang terjadi pada para pemain naturalisasi, termasuk Justin Hubner. Sejak menjalani naturalisasi sejak akhir 2023, pemain Wolverhampton Wanderers itu mengalami perubahan kehidupan yang sangat signifikan.

Di Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner hanyalah pemain yang masih berkutat di level U-21. Namun sejak menjadi WNI, dirinya berubah bak pemain bintang yang memiliki banyak penggemar setia.

Berbicara pada media Inggris, The Athletic, Justin Hubner mengatakan bahwa popularitas tidak hanya datang kepadanya, tapi juga kepada keluarganya. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang ingin berfoto dengan keluarganya.