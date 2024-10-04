Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks Sebut Kakeknya Akan Senang jika Cucunya Bermain untuk Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |10:37 WIB
Kevin Diks Sebut Kakeknya Akan Senang jika Cucunya Bermain untuk Timnas Indonesia
Kevin Diks yakin kakeknya akan bangga jika sang cucu bermain untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

KEVIN Diks mengungkapkan kakeknya akan senang jika dirinya bermain untuk Timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu saat ini disebut-sebut sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Dennie Van Laar. Selain pemain berdarah Maluku itu, penyiar di Voetbal Primeur tersebut juga sempat menyebut nama Ole Romeny.

Kevin Diks

Sejalan dengan kabar itu, Kevin berbicara tentang proses naturalisasinya. Eks Fiorentina itu mengakui, PSSI sudah menghubunginya. Namun, ia masih memikirkan tawaran tersebut.

“Mereka (pihak Indonesia) pasti sedang berusaha, dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan,” kata Diks, dikutip dari Bold, Jumat (4/10/2024).

“Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil risiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya,” imbuh pemain bernama lengkap Kevin Diks Bakarbessy itu.

Meski begitu, Kevin memberi sinyal kuat akan memutuskan untuk menjadi WNI. Ia menceritakan asal usul darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Bahkan, sang pemain mengakui kakeknya akan sangat bangga jika dirinya bermain untuk Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175993/hitung_hitungan_ranking_fifa_timnas_indonesia_jika_menang_kalah_dan_seri_lawan_irak_afc-809S_large.jpg
Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Kalah dan Seri Lawan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175985/andrew_jung_mendoakan_timnas_indonesia_dan_irak_meraih_kemenangan_saat_bertemu_okezone-vzgT_large.jpg
Penyerang Persib Bandung Tak 100 Persen Dukung Timnas Indonesia Kontra Irak meski Cari Uang di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175980/2_skenario_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_via_babak_keempat_afc-m1LA_large.jpg
2 Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 via Babak Keempat Setelah Kalah dari Arab Saudi, Nomor 1 Wajib Main Sabar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175976/trio_rizky_ridho_jay_idzes_dan_justin_hubner_jadi_starter_di_laga_timnas_indonesia_vs_irak_pssi-LfVr_large.jpg
Justin Hubner Lempar Kode Jadi Starter, Patrick Kluivert Turunkan Pola 3-4-3 di Laga Timnas Indonesia vs Irak?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630785/justin-hubner-minta-maaf-bikin-status-sindiran-usai-tak-jadi-starter-lawan-arab-saudi-cqa.webp
Justin Hubner Minta Maaf Bikin Status Sindiran usai Tak Jadi Starter Lawan Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/timnas_indonesia.jpg
Prediksi Starting Line Up Timnas Indonesia vs Irak, Laga Hidup Mati Garuda!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement