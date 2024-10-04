Kevin Diks Sebut Kakeknya Akan Senang jika Cucunya Bermain untuk Timnas Indonesia

Kevin Diks yakin kakeknya akan bangga jika sang cucu bermain untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@kevindiks2)

KEVIN Diks mengungkapkan kakeknya akan senang jika dirinya bermain untuk Timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu saat ini disebut-sebut sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Dennie Van Laar. Selain pemain berdarah Maluku itu, penyiar di Voetbal Primeur tersebut juga sempat menyebut nama Ole Romeny.

Sejalan dengan kabar itu, Kevin berbicara tentang proses naturalisasinya. Eks Fiorentina itu mengakui, PSSI sudah menghubunginya. Namun, ia masih memikirkan tawaran tersebut.

“Mereka (pihak Indonesia) pasti sedang berusaha, dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan,” kata Diks, dikutip dari Bold, Jumat (4/10/2024).

“Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil risiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya,” imbuh pemain bernama lengkap Kevin Diks Bakarbessy itu.

Meski begitu, Kevin memberi sinyal kuat akan memutuskan untuk menjadi WNI. Ia menceritakan asal usul darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Bahkan, sang pemain mengakui kakeknya akan sangat bangga jika dirinya bermain untuk Timnas Indonesia.