Kevin Diks Cerita Kronologi PSSI Hubungi sang Agen agar Dirinya Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

PEMAIN FC Copenhagen, Kevin Diks, menceritakan Kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat Timnas Indonesia. Pesepakbola 27 tahun itu mengatakan, PSSI mencoba membuka komunikasi dengan sang agen lewat sambungan telefon.

“Mereka (PSSI) menelefon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi Timnas Indonesia,” kata Kevin Diks, Okezone mengutip dari media asal Denmark, Bold.

(Kevin Diks mengaku sang agen sudah dihubungi PSSI. (Foto: Bold)

Kevin Diks yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui Timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Ia bahkan menilai Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026.

“Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ada banyak pemain seperti saya (pemain keturunan) yang bergabung dengan mereka,” lanjut eks pemain Feyenoord Rotterdam tersebut.

"Mereka mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peluangnya semakin besar jika banyak lagi pemain keturunan yang datang,” tegas pemain yang dapat mentas di banyak posisi ini, mulai dari bek tengah, fullback, gelandang hingga winger ini.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Kevin Diks menerima tawaran dari PSSI? Ia mengaku belum memberi keputusan.