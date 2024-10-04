Media China Gemetar Timnas Indonesia Kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Jelang Lawan China: Kekuatan Garuda Tambah 2 Kali Lipat!

MEDIA China, Sohu, gemetar Timnas Indonesia kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders jelang lawan Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka bahkan meyakini pertandingan melawan Timnas Indonesia akan berjalan sangat sulit bagi China.

Ya, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Keduanya mengucap sumpah WNI di Brussels, Belgia, pada 30 September 2024.

Usai resmi jadi WNI, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders langsung dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Mereka masuk daftar 27 pemain skuad Garuda yang dipersiapkan melakoni dua laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dua laga itu diketahui akan dilakoni Timnas Indonesia pada bulan ini. Pertama, di matchday ketiga Grup C, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024.

Selang lima hari kemudian, atau tepatnya pada 15 Oktober 2024, Asnawi Mangkualam cs akan menghadapi China. Laga itu akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Shandong.