Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media China Gemetar Timnas Indonesia Kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Jelang Lawan China: Kekuatan Garuda Tambah 2 Kali Lipat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |10:32 WIB
Media China Gemetar Timnas Indonesia Kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Jelang Lawan China: Kekuatan Garuda Tambah 2 Kali Lipat!
Mees Hilgers segera bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

MEDIA China, Sohu, gemetar Timnas Indonesia kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders jelang lawan Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka bahkan meyakini pertandingan melawan Timnas Indonesia akan berjalan sangat sulit bagi China.

Ya, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Keduanya mengucap sumpah WNI di Brussels, Belgia, pada 30 September 2024.

Mees Hilgers

Usai resmi jadi WNI, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders langsung dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Mereka masuk daftar 27 pemain skuad Garuda yang dipersiapkan melakoni dua laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dua laga itu diketahui akan dilakoni Timnas Indonesia pada bulan ini. Pertama, di matchday ketiga Grup C, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024.

Selang lima hari kemudian, atau tepatnya pada 15 Oktober 2024, Asnawi Mangkualam cs akan menghadapi China. Laga itu akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Shandong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3176034/patrick_kluivert_disebut_tak_enak_jika_mainkan_full_diaspora_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-1TS4_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Tak Enak jika Turunkan Starting XI Full Diaspora di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175993/hitung_hitungan_ranking_fifa_timnas_indonesia_jika_menang_kalah_dan_seri_lawan_irak_afc-809S_large.jpg
Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Kalah dan Seri Lawan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175985/andrew_jung_mendoakan_timnas_indonesia_dan_irak_meraih_kemenangan_saat_bertemu_okezone-vzgT_large.jpg
Penyerang Persib Bandung Tak 100 Persen Dukung Timnas Indonesia Kontra Irak meski Cari Uang di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/51/3175980/2_skenario_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_via_babak_keempat_afc-m1LA_large.jpg
2 Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 via Babak Keempat Setelah Kalah dari Arab Saudi, Nomor 1 Wajib Main Sabar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631075/timnas-indonesia-u22-ditekuk-india-saat-uji-coba-indra-sjafri-anakanak-kaget-di-babak-pertama-wsu.webp
Timnas Indonesia U-23 Ditekuk India saat Uji Coba, Indra Sjafri: Anak-anak Kaget di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Reaksi Erick Thohir soal Penolakan Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement