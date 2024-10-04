Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Putuskan Tunda Jatuhkan Sanksi untuk Israel

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |09:30 WIB
FIFA Putuskan Tunda Jatuhkan Sanksi untuk Israel
FIFA menunda menjatuhkan sanksi untuk Israel (Foto: FIFA)
A
A
A

FIFA memutuskan menunda menjatuhkan sanksi untuk Israel. Mereka memilih menyelidiki terlebih dahulu tuduhan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti yang diajukan Asosiasi Sepakbola Palestina (PFA).

Sekadar informasi, PFA sudah beberapa kali mengajukan rekomendasi pemberian sanksi ke Israel sejak Mei 2024. Kali ini, FIFA lagi-lagi menangguhkan permintaan tersebut usai rapat Dewan FIFA Kamis 3 Oktober 2024 malam WIB di Zurich, Swiss.

Logo FIFA

"Komite Disiplin FIFA akan diberi mandat untuk memulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran diskriminasi yang diajukan Asosiasi Sepakbola Palestina," bunyi keterangan resmi FIFA, dikutip dari Reuters, Jumat (4/10/2024).

"Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA akan dipercaya dalam misi untuk menginvestigasi keikutsertaaan tim sepakbola Israel dalam kompetisi Israel yang diduga bermarkas di wilayah Palestina," sambung pernyataan tersebut.

Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan Dewan FIFA perlu melihat secara menyeluruh terkait masalah ini. Ia kembali menekankan pentingnya tercapai perdamaian.

"Kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut menegaskan di atas semua pertimbangan kita membutuhkan perdamaian," kata Infantino.

Halaman:
1 2
      
