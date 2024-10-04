Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diperkuat Mees Hilgers, Jose Mourinho Beberkan Ketangguhan Pertahanan FC Twente

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |07:47 WIB
Diperkuat Mees Hilgers, Jose Mourinho Beberkan Ketangguhan Pertahanan FC Twente
Jose Mourinho kala menangani Fenerbahce. (Foto: Fenerbahce)
A
A
A

ENSCHEDE – Pelatih Fenerbahce, Jose Mourinho, memberi penilaian soal lini pertahanan FC Twente yang turut diperkuat pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers. Mourinho mengakui tebalnya pertahanan FC Twente yang membuat timnya kesulitan mencetak gol saat berhadapan di matchday kedua Liga Europa 2024-2025.

Duel FC Twente vs Fenerbahce pun akhirnya berakhir imbang 1-1. Pertandingan itu berlangsung di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda pada Jumat (4/10/2024) dini hari WIB.

Mees Hilgers

FC Twente unggul lebih dulu lewat tandukkan Michel Vlap (28’). Namun setelah bermain cukup solid hingga pertengahan babak kedua, Mees Hilgers dan kolega akhirnya kebobolan. Dusan Tadic (71’) berhasil menyamakan kedudukan lewat sontekkan manisnya.

Usai pertandingan, Mourinho memberikan testimoninya soal pertahanan The Tukkers -julukan FC Twente. The Special One -julukan Jose Mourinho- mengakui, FC Twente yang dijaga oleh Mees Hilgers dan kolega bermain amat solid.

Halaman:
1 2
      
