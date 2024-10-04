Shin Tae-yong Bawa 27 Pemain untuk Lawan Bahrain dan China, Fans Timnas Indonesia Optimis 6 Poin Bisa Dibawa Pulang

Timnas Indonesia bakal hadapi Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

PARA pencinta sepakbola Tanah Air puas melihat daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan China di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan sebagian netizen optimis 6 poin mampu dibawa pulang Garuda saat bertandang ke markas Bahrain dan China.

Skuad Garuda akan memainkan dua laga fase Grup C ajang itu. Mereka akan berhadapan dengan Bahrain di Bahrain National Stadium, pada 10 Oktober 2024 dan China di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober 2024.

Dalam postingan pemanggilan pemain Timnas Indonesia di Instagram @timnas.indonesia, netizen memenuhi kolom komentar dengan berbagai tanggapan, salah satunya optimisme Pratama Arhan dan kolega bisa meraih poin penuh dalam dua laga tandang. Postingan itu hampir disukai 1 juta pengguna Instagram.

"Aura enam poin dari laga tandang kuat banget," tulis akun @didi_w88.

"Enam poin," tulis akun @menteri_bola.

"Semoga enam poin bisa diraih," tulis akun @ahmadhabibiesalam.

"Gas Garudaku," tulis akun @mazzdan3.