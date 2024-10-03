Hasil Babak Pertama Zhejiang FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Kesulitan Cetak Gol, Skor Tak Berubah 0-0

HANGZHOU – Persib Bandung gagal unggul di babak pertama saat melawan klub asal China, Zhejiang FC di matchday kedua Grup F AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025, pada Kamis (3/10/2024) malam WIB. Meski memiliki sejumlah peluang emas, tim asuhan Bojan Hodak itu harus rela menutup babak pertama dengan skor 0-0.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Yellow Dragon Sports Center, Hangzhou, China, Persib sejatinya memang tampil baik meski beberapa kali tertekan. Kesalahan-kesalahan kecil di lini belakang sempat membuat gawang Persib dalam bahaya.

Namun, pada akhirnya Persib mampu bertahan dengan baik dan tak membiarkan tim tuan rumah memiliki banyak peluang emas. Persib sendiri masih kurang dalam hal penyelesaian akhir.

Sebab ketika sudah masuk ke dalam area Zhejiang, bola justru berhasil hilang. Baik karena direbut pemain Zhejiang atau bola keluar lapangan karena penguasaan bola yang kurang matang.

Tentunya Bojan Hodak harus memperbaiki permainan Maung Bandung di babak kedua. Apalagi saat ini Persib memang membutuhkan kemenangan usai di matchday pertama mereka kalah 0-1 dari Port FC.