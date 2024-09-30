Pembagian Pot Drawing Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia U-20 Masuk Pot Unggulan?

PEMBAGIAN pot drawing Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Sebanyak 16 negara dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 6-23 Februari 2025.

Selain tuan rumah China, tim-tim yang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 adalah Uzbekistan, Irak, Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, Yordania, Indonesia, Arab Saudi, Suriah, Kirgistan, Qatar, Thailand, Yaman dan Korea Utara.

(Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Okezone)

Melihat komposisi sekarang, Okezone sudah bisa melihat Pembagian pot drawing Piala Asia U-20 2025. Hal itu berdasarkan pencapaian masing-masing tim di Piala Asia U-20 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2023.

Nantinya, AFC akan membagi 16 tim peserta ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan empat tim. Hasilnya, pot 1 ditempati tuan rumah China, juara bertahan Uzbekistan, runner-up Irak dan antara Korea Selatan/Jepang.

Korea Selatan dan Jepang sama-sama kalah di semifinal Piala Asia U-20 2023 via adu penalti, sehingga belum diketahui secara pasti siapa yang akan menghuni pot 1. Lanjut ke pot 2 ada salah satu dari Korea Selatan/Jepang, Australia, Iran dan Yordania.

Bagaimana dengan Timnas Indonesia U-20? Keberhasilan finis di posisi sembilan Piala Asia U-20 2023 membuat skuad asuhan Indra Sjafri ditempatkan di pot 3. Skuad Garuda Nusantara berada di pot 3 bersama Arab Saudi, Suriah dan Kirgistan.