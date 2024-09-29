Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Top Skor, Jens Raven Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior untuk Laga Lawan Bahrain dan China?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |22:16 WIB
Jadi Top Skor, Jens Raven Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior untuk Laga Lawan Bahrain dan China?
Shin Tae-yong menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

JADI top skor Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Jens Raven dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia senior untuk laga melawan Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober 2024? Jens Raven menunjukan kelasnya tiap kali dipanggil membela Timnas Indonesia U-19/U-20.

Di Piala AFF U-19 2024, Jens Raven keluar sebagai top skor Timnas Indonesia U-19 di ajang tersebut dengan koleksi empat gol. Berkat bantuan gol-gol dari penyerang FC Dordrecht U-21 itu, Timnas Indonesia U-19 keluar sebagai juara.

Jens Raven antar Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Jens Raven antar Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Selanjutnya di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, penyerang bertinggi badan 188 sentimeter itu masing-masing mencetak satu gol saat Timnas Indonesia U-20 menang 4-0 atas Maladewa U-20, menumbangkan Timor Leste U-20 (3-1) dan bermain 1-1 dengan Yaman U-20.

Gol Jens Raven melawan Yaman U-20 yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (29/9/2024) malam WIB sangatlah berarti bagi Timnas Indonesia U-20. Sebab, jika tidak ada gol Jens Raven, Timnas Indonesia U-20 berpotensi kalah dari Yaman U-20 dan harus menunggu nasib lolos atau tidak via jalur runner-up terbaik.

Namun, untungnya Jens Raven mencetak gol sekaligus membantu Timnas Indonesia U-20 bermain 1-1 dengan Yaman U-20. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-20 finis sebagai juara Grup F sekaligus lolos ke Piala Asia U-20 2025.

karena itu, Timnas Indonesia U-20 layak berterima kasih kepada Jens Raven yang memiliki gaya permainan seperti penyerang legenda asal Belanda, Ruud van Nistelrooy. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Jens Raven layak dipanggil ke Timnas Indonesia senior?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629113/luca-marini-sebut-marc-marquez-cedera-karena-kerikil-sirkuit-mandalika-dqf.webp
Luca Marini Sebut Marc Marquez Cedera karena Kerikil Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/05/selebrasi_ole_romeny_2.jpeg
Ole Romeny Jatuh Cinta pada Indonesia, Siap Bikin Sejarah Bersama Garuda di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement