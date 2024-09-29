Jadi Top Skor, Jens Raven Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior untuk Laga Lawan Bahrain dan China?

JADI top skor Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, Jens Raven dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia senior untuk laga melawan Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober 2024? Jens Raven menunjukan kelasnya tiap kali dipanggil membela Timnas Indonesia U-19/U-20.

Di Piala AFF U-19 2024, Jens Raven keluar sebagai top skor Timnas Indonesia U-19 di ajang tersebut dengan koleksi empat gol. Berkat bantuan gol-gol dari penyerang FC Dordrecht U-21 itu, Timnas Indonesia U-19 keluar sebagai juara.

(Jens Raven antar Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Selanjutnya di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, penyerang bertinggi badan 188 sentimeter itu masing-masing mencetak satu gol saat Timnas Indonesia U-20 menang 4-0 atas Maladewa U-20, menumbangkan Timor Leste U-20 (3-1) dan bermain 1-1 dengan Yaman U-20.

Gol Jens Raven melawan Yaman U-20 yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (29/9/2024) malam WIB sangatlah berarti bagi Timnas Indonesia U-20. Sebab, jika tidak ada gol Jens Raven, Timnas Indonesia U-20 berpotensi kalah dari Yaman U-20 dan harus menunggu nasib lolos atau tidak via jalur runner-up terbaik.

Namun, untungnya Jens Raven mencetak gol sekaligus membantu Timnas Indonesia U-20 bermain 1-1 dengan Yaman U-20. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-20 finis sebagai juara Grup F sekaligus lolos ke Piala Asia U-20 2025.

karena itu, Timnas Indonesia U-20 layak berterima kasih kepada Jens Raven yang memiliki gaya permainan seperti penyerang legenda asal Belanda, Ruud van Nistelrooy. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Jens Raven layak dipanggil ke Timnas Indonesia senior?