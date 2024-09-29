Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Vietnam U-20 dan Thailand U-20 Menanti Nasib

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:52 WIB
Klasemen Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Vietnam U-20 dan Thailand U-20 Menanti Nasib
Jens Raven antar Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

KLASEMEN runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 akan diulas Okezone. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 bermain sama kuat 1-1.

Gol Timnas Indonesia U-20 dicetak Jens Raven pada menit 45+2. Sementara itu, gol tunggal Yaman U-20 dicetak Abdul Rahman Al-Khadher dua menit berselang.

Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Bagi Timnas Indonesia U-20, hasil ini meloloskan mereka ke Piala Asia U-20 2025 sebagai juara Grup F dengan Koleksi tujuh angka. Bagaimana dengan Timnas Yaman U-20?

Koleksi tujuh angka dan selisih gol +5, sudah cukup meloloskan Yaman U-20 ke Piala Asia U-20 2025 lewat jalur runner-up terbaik. Selain 10 juara grup, ada lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 6-23 Februari 2025.

Yaman U-20 untuk sementara menempati posisi teratas klasemen runner-up terbaik. Catatan tujuh angka takkan menggeser mereka dari posisi lima besar klasemen runner-up terbaik.

Turun ke posisi dua dan tiga klasemen runner-up terbaik ada Thailand U-20 dan Vietnam U-20 yang mengoleksi enam angka. Di laga terakhir Grup H, Thailand U-20 kalah 0-1 dari Irak U-20.

Halaman:
1 2
      
