Hasil Timnas Thailand U-20 vs Irak U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Tumbang 0-1, The War Elephant Terancam Tak Lolos!

BURIRAM – Hasil Timnas Thailand U-20 vs Timnas Irak U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Buriram City, Buriram, Minggu (29/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Lions of Mesopotamia.

Gol tunggal kemenangan Irak dicetak oleh Karrar Jaafar Gatea di menit ke-20. Mereka pun lolos sebagai juara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan nilai sempurna sembilan.

Jalannya Pertandingan

Duel ini merupakan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Sebab, hanya juara grup yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U-20 2025.

Sementara, runner-up grup harus menunggu nasib dari pesaing-pesaingnya. Itu pun, hanya lima saja yang berhak melaju ke putaran final di China, 6-23 Februari mendatang.

Sebelum laga ini, Irak dan Thailand sama-sama mengumpulkan enam poin dari dua laga. Hanya saja, Thanakrit Chotmuangpak dan kawan-kawan berada di puncak berkat keunggulan selisih gol.