Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Timnas Indonesia U-20 siap hajar Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 malam ini. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Yaman U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia akan menjamu Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (29/9/2024) pukul 19.30 WIB.

Setelah masing-masing tim melalui dua pertandingan, Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 menempati posisi satu dan dua dengan poin identik, yakni enam angka. Akan tetapi, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol, yakni +6 berbanding +5 milik Yaman U-20.

(Timnas Indonesia U-20 siap tempur melawan Yaman U-20 malam ini. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Untuk lolos otomatis ke Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 wajib finis sebagai juara Grup F. Status juara grup disabet Timnas Indonesia U-20 cukup dengan hasil imbang.

Meski hanya butuh hasil imbang, pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri menegaskan kemenangan menjadi bidikan Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan dalam laga nanti malam.

“Mungkin beberapa rencana permainan harus direncanakan dengan baik. Namun, kami tetap dengan target utama, yakni memenangkan pertandingan melawan Yaman,” kata Indra Sjafri dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Timor Leste U-20 pada Jumat, 27 September 2024.

Jika pun kalah dari Yaman U-20, Timnas Indonesia U-20 masih bisa mengintip peluang lolos via jalur runner-up terbaik. Secara perolehan poin dan selisih gol, raihan Timnas Indonesia U-20 masuk kategori mumpuni untuk finis di posisi lima besar klasemen akhir runner-up terbaik.