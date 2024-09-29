Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timor Leste Nilai Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 Punya Kesamaan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |03:11 WIB
Pelatih Timor Leste Nilai Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 Punya Kesamaan
Timnas Indonesia U-20 dinilai pelatih Timnas Timor Leste U-20 punya kemiripan dengan Timnas Yaman U-20 (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timor Leste U-20, Gopal Krishnan, menyebut Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Yaman U-20 memiliki gaya permainan yang sama. Kedua kesebelasan disebutnya doyan menyerang lewat sayap.

Untuk diketahui, Timor Leste U-20 harus menelan kekalahan 1-3 dari Timnas Indonesia U-20 di laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Laga itu berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Jumat 27 September 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Timor Leste U-20 (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Ini menjadi kekalahan kedua Timor Leste U-20 secara beruntun di Grup F. Di laga pertama, tim polesan Gopal menelan kekalahan 1-3 dari Yaman U-20. Kekalahan ini juga praktis membuat Luis Figo Ribeiro dan kawan-kawan gagal melaju ke Piala Asia U-20 2025.

Sementara, Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman U-20 pada laga penentuan juara Grup F yang berlangsung di Stadion Madya, Minggu (29/9/2024) malam WIB. Gopal, mengungkapkan pandangannya mengenai duel dua tim itu.

Pria asal Malaysia itu menyebut Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 memiliki gaya permainan yang sama. Kedua kesebelasan sama-sama mengandalkan striker anyarnya yang kerap menusuk dari sisi sayap.

“Saya pikir, kedua tim bermain dengan satu cara permainan yang sama juga. Mereka berdua menyerang di pinggir dan menggunakan striker tengah yang tinggi. Itu taktik yang mereka miliki,” kata Gopal dalam konferensi pers, dikutip Minggu (29/9/2024).

“Kalau kita lihat, Indonesia pun memakai nomor sembilan yang tinggi. Yaman pun ada satu striker yang tinggi dan mereka berdua menyerang di pinggir,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
