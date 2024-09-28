Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Muhammad Ragil Makin Haus Cetak Gol Usai Bersinar di Laga Kontra Timor Leste U-20

JAKARTA - Penyerang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Muhammad Ragil, menargetkan cetak gol saat melawan Yaman U-20 di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Ia mengaku semakin haus akan gol semenjak sukses mencetak gol perdananya untuk Garuda Nusantara dalam kemenangan atas Timor Leste U-20.

Ya, Ragil pecah telur di laga Timnas Indonesia U-20 atas Timor Leste U-20 dalam lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Beraksi di Stadion Madya Jakarta, Jumat 27 September 2024 kemarin, Skuad Garuda Nusantara menang dengan skor 3-1.

Striker berpostur jangkung itu sukses merobek jala gawang Timor Leste U-20 pada menit ke-77 usai mengkonversi umpan matang Dony Tri Pamungkas. Adapun dua gol lainnya dicetak oleh Jens Raven (12’) dan Riski Afrisal (15’).

Sebagai striker, gol perdana ini jelas membuat Ragil semakin percaya diri. Akhirnya, pemain berusia 19 tahun itu bisa memecahkan telurnya setelah buntu di Timnas Indonesia U-19 dan U-23.

“Saya semakin percaya diri saya sebagai striker, saya harus cetak gol. Mungkin jadi lebih pede lagi sih,” tutur Ragil dalam konferensi pers usai laga melawan Timor Leste U-20 pada Jumat (27/9/2024).

Ragil juga semakin termotivasi untuk mencetak gol demi gol untuk Skuad Garuda Nusantara. Dia tak ingin berpuas diri sampai disini saja dan berjanji akan kerja lebih keras di laga terakhir Grup F kontra Yaman U-20.