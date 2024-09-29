Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Carlos Pena Janji Persija Jakarta Terapkan Skema Terbaik Hadapi PSM Makassar

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |04:28 WIB
Carlos Pena Janji Persija Jakarta Terapkan Skema Terbaik Hadapi PSM Makassar
Carlos Pena bertekad menampilkan permainan terbaik saat melawan PSM Makassar (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

YOGYAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, berjanji akan menurunkan skema permainan terbaik demi mengalahkan PSM Makassar di pekan ketujuh Liga 1 2024-2025. Ia menegaskan, para pemainnya harus tampil dengan ambisi dan keseriusan untuk meraih kemenangan.

Persija Jakarta akan bersua PSM Makassar di pekan ketujuh Liga 1 2024-2025. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Minggu (29/9/2024) pukul 19.00 WIB.

Skuad Persija Jakarta merayakan gol Gustavo Almeida ke gawang Barito Putera (Foto: PT LIB)

Duel melawan Juku Eja bisa menjadi momentum kebangkitan bagi Persija. Sebab diketahui, Macan Kemayoran belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Witan Sulaeman dan kawan-kawan dikalahkan PSBS Biak Numfor (1-3), Persib Bandung (0-2), dan ditahan imbang Dewa United (0-0). Pena tidak mau timnya membuang poin lagi ketika berhadapan dengan PSM.

“Kami akan menurunkan permainan terbaik,” kata Pena dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (29/9/2024).

“Kami pun memiliki pemain di bench yang pastinya akan membantu di pertandingan. Penting untuk kami agar bermain dengan rasa ‘lapar’, penuh ambisi, mencoba bermain dengan level terbaik, dan dengan kepercayaan diri,” sambung pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
