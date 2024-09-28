Hasil PT Prachuap FC vs Port FC di Liga Thailand 2024-2025: Asnawi Mangkualam Main 83 Menit, Port FC Ditahan 0-0!

HASIL PT Prachuap FC vs Port FC di Liga Thailand 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Port FC yang turut diperkuat bintang Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, gagal menang dalam laga ini karena ditahan imbang 0-0.

Duel PT Prachuap FC vs Port FC digelar di Sam Ao Stadium, Prachuap Khiri Khan, Thailand pada Sabtu (28/9/2024) sore WIB. Dalam laga ini, Asnawi bermain selama 83 menit.

Dalam laga tersebut, Port Lions -julukan Port FC- bermain dominan sejak awal pertandingan. Secara statistik, Port FC sukses membukukan 63 persen penguasaan bola.

Mereka juga berhasil mencatatkan 492 umpan, 86 persen di antaranya akurat. Meski begitu, tim tuan rumah yang bermain solid sulit ditembus Asnawi Mangkualam dan kolega.