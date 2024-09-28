Timnas Indonesia U-20 Cuma Istirahat Sehari Jelang Lawan Yaman U-20, Begini Reaksi Indra Sjafri

JAKARTA – Timnas Indonesia U-20 cuma punya waktu istirahat sehari jelang lawan Timnas Yaman U-20 di laga terakhir Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Mendapati kondisi ini, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, pun bereaksi.

Indra Sjafri mengungkapkan bahwa fokusnya adalah memulihkan kondisi Jens Raven dan kolega. Beruntungnya, Timnas Indonesia U-20 memiliki alat recovery pump yang mampu mendeteksi secara aktual mengenai kondisi pemain selepas laga.

“Pertama, yang kita lakukan, 23 pemain akan kita recovery malam ini. Kita punya alat recovery pump di setiap kamar mereka masing-masing,” tutur Indra Sjafri usai laga kontra Timor Leste U-20 pada Jumat 27 September 2024.

Indra Sjafri juga akan melakukan pengecekan lebih mendalam mengenai kondisi anak asuhnya. Setelah itu, baru para pemain Timnas Indonesia U-20 mematangkan taktik permainan yang akan dimainkan pada laga kontra Yaman U-20.

“Besok (hari ini) pagi juga kita akan melakukan check up untuk semua pemain, ada yang cedera atau yang tidak cedera. Dan mungkin sore kita akan latihan ringan untuk persiapan game plan kita melawan Yaman,” jelasnya.

Ya, skuad Garuda Nusantara baru saja berhasil meraih kemenangan atas Timor Leste U-20 dengan skor 3-1. Laga itu digelar di Stadion Madya, Jakarta, pada Jumat 27 September 2024 malam WIB.

Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U-20 melangkahkan satu kakinya untuk lolos ke Piala Asia U-20 2025. Sebab, Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang memuncaki klasemen sementara dengan koleksi enam poin.