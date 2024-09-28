Advertisement
Okezone.com
SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia U-20 Satu-satunya Negara Top Asia Tenggara yang Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |14:56 WIB
Timnas Malaysia U-20 Satu-satunya Negara Top Asia Tenggara yang Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025?
Para pemain Timnas Malaysia U-20. (Foto: Instagram/@famalaysia)
AKANKAH Timnas Malaysia U-20 jadi satu-satunya negara top Asia Tenggara yang gagal lolos Piala Asia U-20 2025? Pasalnya, peluang sejumlah tim lain Asia Tenggara di untuk tembus Piala Asia U-20 2025 terbuka lebar, seperti Timnas Indonesia U-20, Thailand, hingga Vietnam.

Ya, gelaran Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 terus berlanjut. Diketahui, hanya juara grup dari 10 tim yang akan langsung lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Lalu, lima tiket tersisa akan diberikan kepada runner-up terbaik dari 10 tim.

Timnas Indonesia U-20

Kini, sejumlah tim di Asia Tenggara pun sukses menempati puncak klasemen sementara Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Timnas Indonesia U-20 yang tergabung di Grup F, ada di puncak klasemen dengan 6 poin, hasil dari memenangkan dua laga awal.

Pertama, Timnas Indonesia U-20 mengalahkan Maladewa U-20 dengan skor 4-0. Lalu, skuad Garuda Nusantara melibas Timor Leste U-17 di Stadion Madya kemarin malam dengan skor 3-1.

Timnas Indonesia U-20 unggul selisih poin dari Yaman U-20 yang mengekor di posisi kedua pada klasemen sementara Grup F dengan koleksi 6 poin juga. Tetapi, pasukan Indra Sjafri mencatatkan selisih gol +6, sementara Yaman +5.

Dengan kondisi di atas, kans Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 terbuka lebar. Mereka tinggal menghadapi Yaman U-20 di laga terakhir Grup F pada 29 September 2024 pukul 19.30 WIB.

Kondisi positif Timnas Indonesia U-20 sama seperti Thailand dan juga Vietnam. Thailand U-20 juga kini tengah memuncaki klasemen sementara Grup H dengan 6 poin. Mereka unggul selisih gol dari Irak U-20 yang mengekor di posisi kedua dengan poin sama.

Di laga terakhir yang jadi penentuan, Thailand U-20 akan menghadapi Irak U-20. Laga itu akan digelar pada 29 September 2024.

Kemudian, ada Vietnam U-20 yang juga punyas kans lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Mereka kini tengah berada di urutan kedua pada klasemen Grup A. Vietnam mengumpulkan poin sama dengan Suriah yang ada di puncak klasemen, yakni 9 poin. Hanya saja, Vietnam kalah selisih poin dengan +11 dari Suriah yang mencatatkan +14.

