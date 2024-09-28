Advertisement
TIMNAS INDONESIA U-20 VS YAMAN U-20

Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Indra Sjafri Ungkap Satu Pemain Lawan yang Wajib Diwaspadai Garuda Nusantara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |13:49 WIB
Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Indra Sjafri Ungkap Satu Pemain Lawan yang Wajib Diwaspadai Garuda Nusantara
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri sudah mempelajari kekuatan Yaman U-20 jelang kedua tim bentrok di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Dari hasil pantauannya, Indra meminta kepada anak buahnya untuk mewaspadai striker Yaman U-20 yang bernama Abdulaziz Awadh Masnom

Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman U-20 di Stadion Madya Jakarta, Minggu (29/9/2024) malam WIB. Laga ini layaknya laga final. Sebab, akan menentukan tim mana yang berhak keluar sebagai juara Grup F sekaligus mengunci tiket Piala Asia U-20 2025.

Saat ini, Timnas Indonesia U-20 sedang memimpin klasemen dengan koleksi enam poin, hasil dari dua kemenangan melawan Maladewa U-20, dan Timor Leste U-20. Yaman U-20 juga memiliki poin yang sama dengan duduk di posisi dua.

Indra Sjafri mengakui kualitas Yaman U-20 lebih bagus jika dibanding dua kontestan lainnya. Baik dari kualitas individu maupun gaya permainan. Striker jangkung mereka, yakni Abdulaziz Awadh Masnom menjadi sosok yang perlu diwaspadai Timnas Indonesia U-20 karena punya sundulan yang bagus.

Indra Sjafri

“Saya pikir dari ketiga kontestan, Yaman termasuk tim yang perlu diwaspadai. Mereka bermain dengan build up yang bagus dan rata-rata pemainnya punya skill yang bagus,” kata Indra Sjafri dalam konferensi pers usai laga kontra Timor Leste U-20 pada Jumat (27/9) kemarin.

“Mereka juga punya striker nomor 9 kalau tidak salah, punya heading bagus,” sambungnya kemudian.

Halaman: 1 2
1 2
      
