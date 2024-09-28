Pesan Erick Thohir Jelang Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Jangan Lengah, Tetap Fokus demi Tiket Piala Asia U-20 2025

JAKARTA - Ketua Umum (PSSI), Erick Thohir senang Timnas Indonesia U-20 selangkah lagi lolos ke Piala Asia U-20 2025. Untuk itu, ia pun berharap skuad Garuda Nusantara bisa fokus dan tak lengah saat menghadapi Yaman U-20 di laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Ya, skuad Garuda Nusantara akan menantang Yaman U-20 di Stadion Madya Jakarta, pada Minggu (29/9/2024) malam WIB. Laga ini bak partai final karena kedua kesebelasan memperebutkan kemenangan guna mengunci tiket lolos Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 sekarang sedang memuncaki klasemen sementara Grup F dengan koleksi enam poin, hasil dari dua kemenangan. Terbaru, Skuad Garuda Nusantara sukses bungkam Timor Leste U-20 dengan skor 3-1 pada Jumat (27/9) kemarin.

“Alhamdulillah dua kemenangan pada dua pertandingan kualifikasi Piala Asia U-20 2025,” tulis Erick dalam akun instagram pribadinya, Sabtu (28/9/2024).

Namun begitu, Erick mengingatkan kepada pasukan Indra Sjafri untuk tidak puas. Sebab perjuangan berakhir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu ingin Timnas Indonesia U-20 fokus penuh di laga kontra Yaman U-20 demi tiket Piala Asia U-20 2025.

“Jangan lengah dan harus fokus pertandingan terakhir melawan Yaman untuk kita memastikan tempat di putaran final Piala Asia U-20 2025,” tutur Erick.