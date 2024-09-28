Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17: Live di TV Mana?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |13:49 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17: Live di TV Mana?
Para pemain Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17 akan diulas dalam artikel ini. Apakah laga uji coba itu akan disiarkan live di TV?

Ya, Timnas Indonesia U-17 terus menggempur persiapan jelang mentas di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Sejumlah laga uji coba dilakoni pasukan Nova Arianto selama pemusatan latihan (TC) di Spanyol.

Timnas Indonesia U-17

Di antaranya, Timnas Indonesia U-17 sudah menghadapi sejumlah tim kala ambil bagian dalam ajang Pinatar U-16 Supercup 2024. Dalam ajang yang digelar di Pinatar Arena, Spanyol, pada 16 hingga 23 September 2024 itu, skuad Garuda Asia menghadapi Swiss hingga Kepulauan Faroe.

Pada Jumat 27 September 2024, Timnas Indonesia U-17 pun kembali melakoni laga uji coba. Kali ini, mereka menghadapi Timnas Skotlandia U-17. Hasilnya, Garuda Asia babak belur kalah telak dengan skor 1-6.

Di babak pertama, Timnas Indonesia U-17 racikan Nova Arianto sebenarnya bisa memberi perlawanan berarati. Mereka pun hanya tertinggal 1-2.

Tetapi, kondisi berbeda terlihat di babak kedua. Timnas Indonesia U-17 kewalahan meladeni permainan lawan hingga kebobolan empat gol.

Pertemuan Timnas Indonesia U-17 melawan Skotlandia U-17 tak hanya dilakukan sekali. Kedua tim itu akan bersua lagi pada Minggu, 29 September 2024 pukul 20.00 WIB.

